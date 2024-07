SI-CERT: Tehnične težave po trenutnih podatkih posledica napake, ne napada

Ljubljana, 19. julija - Pri tehničnih težavah, s katerimi se trenutno soočajo organizacije po vsem svetu, gre glede na javno dostopne podatke za izpad zaradi tehnične napake, in ne za kibernetski napad, so za STA navedli na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT. Prizadetim uporabnikom svetujejo, da se obrnejo na tehnično pomoč CrowdStrike.

Na SI-CERT sicer nimajo informacij o tem, koliko organizacij je zaradi teh težav prizadetih v Sloveniji, saj se njihovemu centru načeloma poroča o kibernetskih napadih, so ob tem pojasnili za STA.

Po poročanju tujih medijev naj bi do tehničnih težav, zaradi katerih so ovirana poslovanja bank, letališč in podjetij po vsem svetu, prišlo zaradi pomanjkljive posodobitve antivirusnega programa podjetja za kibernetsko varnost CrowdStrike. Naprave z operacijskim sistemom Windows se tako ob zagonu soočajo s t. i. modrim zaslonom smrti, zaradi česar se jih ne da uporabljati.

SI-CERT v tej luči prizadetim uporabnikom svetuje, da se obrnejo na tehnično pomoč podjetja CrowdStrike.

Portal Moja Dolenjska medtem poroča, da naj bi v farmacevtskem velikanu Krka prišlo do izpada celotnega računalniškega sistema, zaradi česar je proizvodnja obstala, zaposlene pa pošiljajo domov. V Krki so za STA te informacije zavrnili.

Tehnične težave povzročajo veliko problemov predvsem na letališčih. Z največjih svetovnih letališč prihajajo informacije o odpovedih oziroma zamudah letov.

Družba American Airlines, ki je po številu potnikov največja na svetu, je za britanski BBC sporočila, da nobenemu letalu ne dovolijo vzleteti in da so v stiku z vsemi letali, ki so trenutno v zraku. Težave z informacijsko tehnologijo naj bi bile posledica "tehnične težave s CrowdStrikom, ki vplivajo na več prevoznikov,", navaja BBC.