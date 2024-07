Ljubljanska opera z Madamo Butterfly na oder puljskega amfiteatra

Pulj, 19. julija - SNG Opera in balet Ljubljana bo prihodnjo sredo gostovala v puljskem amfiteatru, kjer se bo predstavila z japonsko tragedijo Madama Butterfly. Pod vodstvom dirigenta Marka Hribernika in v režiji Vinka Möderndorferja bo na odprtem odru puljske arene zaživela ena najlepših Puccinijevih oper, so zapisali organizatorji Puljskega kulturnega poletja.