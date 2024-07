Žetev pšenice pri koncu - letina različna, cene nizke

Murska Sobota, 17. julija - Žetev pšenice se zaključuje, rezultati pa so različni - nekateri pridelovalci so z letino lahko zadovoljni, drugi ne. Vsi pa se strinjajo, da je odkupna cena prenizka, saj ne pokriva proizvodnih stroškov, so STA povedali v Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota. Tudi v sindikatu kmetov opozarjajo na prenizke cene in slabo doseženo kakovost.