Metlika, 16. julija - Mineva 80 let od požiga Metlike in okoliških vasi. V hudih bojih, ki so potekali med 10. in 16. julijem 1944, so Nemci in drugi sovražniki 16. julija vdrli v Metliko in v uri in pol samo tam požgali 31 hiš in 141 gospodarskih poslopij. V bojih je padlo več deset ljudi na obeh straneh, več kot 20 smrtnih žrtev je bilo tudi med civilisti.