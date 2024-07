Vreme: Ponoči konec krajevnih padavin in postopna jasnitev

V nedeljo bo sončno z nekaj kopaste in nekaj koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju malo nad 20, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj Celzija.

Opozorilo: Zvečer je v severovzhodni Sloveniji še možna kakšna močnejša nevihta.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in še nekoliko bolj vroče.

Vremenska slika: Nad severnim delom srednje Evrope je plitvo ciklonsko območje. Vremenska fronta sega iznad Baltika do severnih in vzhodnih Alp. Od jugozahoda doteka k nam topel in razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer so na jugu Avstrije in na zahodu Madžarske še možne nevihte, ponoči pa se bo ozračje povsod umirilo. V nedeljo bo povečini sončno in vroče, verjetnost neviht bo majhna.