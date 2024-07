Vreme: Delno jasno, nastalo bo nekaj ploh in neviht

Ljubljana, 13. julija - Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nekaj ploh in neviht, ki bodo popoldne izrazitejše na severovzhodu. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo pihal jugozahodni veter, drugod severovzhodnik.Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo sončno z nekaj kopaste in nekaj koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Danes popoldne in zvečer je na severovzhodu Slovenije možen razvoj kakšne močnejše nevihte.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in še nekoliko bolj vroče.

Vremenska slika: Nad severnim delom srednje Evrope je plitvo ciklonsko območje. Vremenska fronta sega iznad Baltika do severnih in vzhodnih Alp. Od jugozahoda doteka k nam topel in razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih južno od nas sončno in vroče. V alpskem svetu Furlanije-Julijske krajine in v avstrijskih Alpah bodo nastale posamezne nevihte, pozno popoldne pa so krajevne nevihte možne tudi na avstrijskem Štajerskem in v sosednjih pokrajinah Madžarske. V soboto bo povečini sončno in vroče, verjetnost neviht bo majhna.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev zmerna, v nedeljo pa se bo zmanjšala. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazala kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.