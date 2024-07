Vreme: Zvečer in ponoči še možne nevihte

Ljubljana, 12. julija - Zvečer in ponoči je predvsem na severu in zahodu povečana verjetnost za nevihte, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo delno jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, ki bodo verjetnejše v severni polovici Slovenije. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 23, najvišje dnevne od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Predvsem v zahodni Sloveniji so v popoldanskem času možne močnejše nevihte.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in še naprej vroče.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem in Balkanom je šibko območje visokega zračnega tlaka. Majhen ciklon se nahaja nad Beneluksom. Vremenska fronta valovi od južne Francije, preko srednje Evrope in Baltika do Finske. Nad naše kraje z jugovzhodnim vetrom doteka zelo topel zrak in prehodno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Večinoma bo sončno in vroče. Popoldne bodo predvsem v Alpah nastale nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. V soboto bo sončno, v alpskem svetu Furlanije-Julijske krajine in v avstrijskih Alpah bodo nastale posamezne nevihte, pozno popoldne pa so nevihte možne tudi na avstrijskem Štajerskem in v sosednjih pokrajinah Madžarske.