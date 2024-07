V Luxembourgu ustanovili Federacijo evropskih filmskih akademij

Luxembourg, 15. julija - Evropska filmska akademija in filmske akademije 20 držav so minuli konec tedna v Luksemburgu ustanovile Federacijo evropskih filmskih akademij (Face). V panevropski filmski organizaciji več evropskih filmskih akademij združuje svoje moči. Med 20 ustanovnimi članicami ni Slovenije. Nova federacija bo združevala okoli 20.000 ljudi.

Face je nastala iz želje po formalizaciji odnosov med več akademijami, ki od leta 2006 sodelujejo prek mreže evropskih filmskih akademij, ki jo je vzpostavila Evropska filmska akademija.

Omenjena mreža je z ustanovitvijo Face prenehala obstajati. Pod okriljem Face evropske filmske akademije združujejo moči, za zastopanje skupnih interesov in, kjer je to mogoče, za sinergijo pri delu, ki ga opravljajo za različne dele industrije. To vključuje lobiranje pri evropskih in nacionalnih političnih odločevalcih, s čimer naj bi zagotovili, da bo evropska kinematografija še naprej obravnavana kot pomembna kulturna dobrina in pomemben gospodarski dejavnik.

Prihodnost evropskega filma morajo skupaj braniti in podpirati filmske akademije po vsej celini. To vključuje filmsko izobraževanje, sodelovanje članstva in projekte filmske dediščine, pri katerih so trajnost, raznolikost in vključenost, je zapisano v sporočilu za javnost Evropske filmske akademije.

"Kot mreža filmskih akademij smo rasli v zadnjih 18 letih. Vse pogosteje, še posebej od pandemije covida-19-a, smo priča, koliko imamo skupnega in kako koristno je za vse nas deliti izkušnje in združevati moči," je povedal član upravnega odbora Face in izvršni direktor Evropske filmske akademije Matthijs Wouter Knol. Kot je še dodal, je oživitev sodelovanja v Evropi bistvenega pomena v časih, ko sta ustreznost kulturne politike in podpora evropski kinematografiji odprto postavljena pod vprašaj.

Predsednik Luksemburške filmske akademije in predsednik upravnega odbora Face Yann Tonnar pa je izpostavil, da je Face "krog kulturne solidarnosti, ki se razteza čez celino in združuje naše raznolike in edinstvene glasove v kinematografiji, ki jih je mogoče slišati in videti, kjer koli je to potrebno".

Med 20 ustanovnimi člani Face so med drugim Albanija, Katalonija, Belorusija, Izrael in Ukrajina.