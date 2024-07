Vreme: Danes bo sončno in vroče

Ljubljana, 12. julija - Danes bo večinoma sončno in soparno. Kakšna nevihta lahko nastane predvsem na severozahodu, drugod je verjetnost za nevihte majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 35 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer in ponoči je predvsem na severu in zahodu povečana verjetnost za nevihte.

V soboto bo delno jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, ki bodo verjetnejše v severni polovici Slovenije. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 23, najvišje dnevne od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in še naprej vroče.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem in Balkanom je šibko območje visokega zračnega tlaka. Majhen ciklon se nahaja nad Beneluksom. Vremenska fronta valovi od južne Francije, preko srednje Evrope in Baltika do Finske. Nad naše kraje z jugovzhodnim vetrom doteka zelo topel zrak in prehodno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Večinoma bo sončno in vroče. Popoldne bodo predvsem v Alpah nastale nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev nekoliko popustila in se znova povečala v soboto. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. Sredi dneva in popoldne bo povečana toplotna obremenitev.