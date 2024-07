Na plaži v Strunjanu našli neodzivno osebo

Strunjan, 11. julija - Policisti so bili v sredo okoli 17. ure obveščeni, da na divji plaži med Strunjanom in Mesečevim zalivom leži neodzivna oseba. Zdravnica je na kraju dogodka potrdila smrt. Starejši moški pri sebi ni imel dokumentov, policisti zato njegovo identiteto še preverjajo, so sporočili s Policijske uprave Koper.