Na Ljubljana Festival prihaja odrska različica filma Telesni stražar

Ljubljana, 11. julija - Organizatorji Ljubljana Festivala so danes predstavili muzikal The Bodyguard (Telesni stražar), ki bo v prihodnjem tednu v Križankah doživel pet ponovitev. Muzikal prinaša glasbo iz znanega istoimenskega filma z Whitney Houston. Po besedah režiserja in koreografa Mykla Randa so si več svobode pustili pri zgodbi, ki je osvežena različica filmske.