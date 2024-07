Na splošni maturi uspešnih 92 odstotkov kandidatov, na poklicni 90,2 odstotka

Ljubljana, 11. julija - Od skupno 6294 kandidatk in kandidatov, ki so na 80 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 92 odstotkov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 8204 kandidatk in kandidatov uspešno opravilo 90,2 odstotka. Na splošni maturi je vse točke doseglo 20 kandidatov, na poklicni 76, so danes sporočili na novinarski konferenci.