Vreme: Danes bo sončno, vroče in soparno

Ljubljana, 11. julija - Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer in ponoči bodo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji še nastajale plohe in nevihte, možni bodo močnejši nalivi. Krajevne padavine bodo proti jutru postopno ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 16 stopinj Celzija.

V petek bo večinoma sončno, sprva bo v notranjosti Slovenije nekaj megle ali nizke oblačnosti. Čez dan bo vroče in soparno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 35 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev.

Obeti: V soboto bo sprva še dokaj sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodnik. V nedeljo bo precej jasno, kakšno stopinjo manj vroče bo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Sredozemlja in vzhodne Evrope bo še vztrajalo območje enakomernega zračnega tlaka. Vremenska fronta bo valovila severno od Alp. Nad našimi kraji se bo še vedno zadrževal vroč in dokaj nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Sončno in vroče bo. Popoldne bodo predvsem v Alpah in v Gorskem kotarju nastale krajevne plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč.

Biovreme: Danes se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki bo v petek postopno popustila. Sredi dneva in popoldne bo povečana toplotna obremenitev, ki se bo še stopnjevala.