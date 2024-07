Zorn in GIC Gradnje s prevzemno namero za Hranilnico Lon

Ljubljana, 11. julija - Podjetnik Otmar Zorn ter družbi Zorn Plus in GIC Gradnje so objavili prevzemno namero za odkup vseh delnic Hranilnice Lon. Prevzemniki bodo najkasneje v 30 dneh in ne prej kot v 10 dneh po objavi te prevzemne namere objavili prevzemno ponudbo, izhaja iz današnje objave v Delu.