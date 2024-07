Azijske borze obarvane v zeleno

Tokio, 11. julija - Azijske borze so se obarvale v zeleno in tako sledile pozitivnim gibanjem na Wall Streetu, kjer so v sredo padli novi rekordi. Po nastopu predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve Jeroma Powlla v ameriškem senatu se je med vlagatelji okrepilo upanje, da bo banka septembra znižala obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.