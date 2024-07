Kolumbija premagala Urugvaj in se v finalu Cope pridružila Argentini

Charlotte, 11. julija - Kolumbijski nogometaši so razveselili svoje številne privržence v Charlottu v ZDA z zmago z 1:0 proti Urugvaju, s čimer so se uvrstili v finale pokala Amerike, kjer jih čakajo argentinski branilci naslova. Kapetan James Rodriguez je s strelom s kota zaposlil Jeffersona Lermo, ki je tri metre od mreže zdel z glavo v 39. minuti in odločil dvoboj.