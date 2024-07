Newyorške borze končale v zelenem

New York, 10. julija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta končala na rekordnih vrednostih, potem ko je ameriška centralna banka Fed naznanila, da ne bo čakala, da inflacija doseže dva odstotka, preden razmisli o znižanju obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Podražila sta se tudi nafta in zlato.