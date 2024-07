Evropske borze v zelenem, nafta in evro dražja

London/Frankfurt/Pariz, 10. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali, v ZDA sredi trgovalnega dne dosegajo nove rekorde. Vlagatelji so po poročanju tujih agencij pozdravili izjave prvega moža centralne banke Federal Reserve Jeroma Powlla, s katerimi jim je povrnil upanje, da bo banka še letos zarezala v obrestne mere. Nafta in evro sta se podražila.