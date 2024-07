Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 10. julija - Vlada je na današnji seji sprejela program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe, neurij s točo in poplav. Med drugim je sprejela program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo pri društvih in ustanovah, po avgustovskih poplavah in potrdila izhodišča za pripravo zakona o lastniški zadrugi delavcev.