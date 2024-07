Vlada z več kadrovskimi potezami v pravosodju

Ljubljana, 10. julija - Vlada je na redni seji imenovala več državnih tožilcev, so sporočili po seji vlade. Poleg tega je imenovala Nino Koželj za generalno direktorico direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice na ministrstvu za pravosodje ter Valentino Vehovar za generalno direktorico tamkajšnjega direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo.