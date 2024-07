Vreme: Ponoči se bo razjasnilo

V četrtek bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod na severu nadaljevale v noč na petek. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev.

Obeti: V petek bo sončno, vroče in soparno. V soboto bo sprva še dokaj sončno, popoldne in zvečer bodo nastale krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: nad Severnim morjem je ciklon z vremensko fronto, ki se od severozahoda bliža Alpam. Nad preostalo Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka. Z južnimi vetrovi k nam priteka vroč in dokaj nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bodo v sosednjih pokrajinah Avstrije in Italije še nastale posamezne plohe in nevihte. Proti jutru pa se bo povečini razjasnilo. V četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bodo predvsem v Alpah ter ponekod v Kvarnerju nastale krajevne plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč.