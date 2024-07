DZ zavrnil predlog posvetovalnega referenduma o predlogu novele zakona o parlamentarni preiskavi

Ljubljana, 10. julija - Poslanci so z 28 glasovi za in 48 proti zavrnili predlog NSi za razpis posvetovalnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V SDS so ob torkovi razpravi v DZ napovedali možnost zbiranja podpisov za naknadni zakonodajni referendum, če predlog NSi ne bo potrjen.