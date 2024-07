Na območju Črne na Koroškem v prometni nesreči umrl pešec

Črna na Koroškem, 10. julija - V Pristavi na območju Črne na Koroškem se je danes okoli pol desetih dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena 22-letni pešec in voznik tovornega vozila. Po do sedaj zbranih podatkih je pešec, ki je hodil v skupini oseb, padel pod kolesa tovornega vozila in zaradi poškodb na kraju umrl, so sporočili s PU Celje.