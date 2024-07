Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 10. julija - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja zvišali, s čimer sta indeksa S&P 500 in Nasdaq še presegla v torek dosežene rekordne vrednosti. Vlagatelji so v pričakovanju novega nastopa predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeroma Powlla pred ameriškim kongresom in najnovejših podatkov o inflaciji.