Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil več kot pol odstotka

Ljubljana, 10. julija - Na Ljubljanski borzi so danes prevladovala pozitivna gibanja. Indeks SBI TOP je pridobil 0,58 odstotka in ob koncu trgovanja znašal 1608,18 točke. Borzni posredniki so opravili za 1,72 milijona evrov poslov, pri čemer so šle vnovič najbolj v promet delnice NLB in Krke. Prve so se spet občutneje podražile.