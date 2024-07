Moški v hlačah na Kitajsko skušal pretihotapiti več kot 100 kač

Shenzhen, 10. julija - Ob izstopu iz Hongkonga v mesto Shenzhen so kitajske oblasti pridržale moškega, ki je v hlačah skrival platnene vrečke z več kot 100 živimi kačami, ki jih je skušal pretihotapiti na Kitajsko. Med njimi so bile tudi tujerodne vrste, kot sta mlečna kača in ameriški gož, je v torek sporočil kitajski carinski urad.