Na Celjski grad avgusta prihaja igra potopitvenega gledališča Celjski Vsi

Celje, 10. julija - Na Celjskem gradu so danes predstavili projekt potopitvenega gledališča Celjski vsi, ki ga bodo ponudili obiskovalcem 23. in 24. avgusta. V interaktivni predstavi v režiji Aleksandra Saša Ilića iz Srbije bo nastopilo 20 igralcev in plesalcev z zgodbo celjskih grofov avtorice Nuše Komplet Peperko, v kateri je predstavljenih več članov rodbine.