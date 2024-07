Noveli zakona o šolski prehrani se obeta soglasna podpora

Ljubljana, 10. julija - Poslanci so danes obravnavali koalicijski predlog novele zakona o šolski prehrani, ki omogoča brezplačno kosilo učencem iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, do 1. septembra 2027. Noveli so podporo napovedali tako koalicijski kot opozicijski poslanci.