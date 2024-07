Inšpektorji z nadzorom prodaje kmetijskih izdelkov na tržnicah in stojnicah

Ljubljana, 10. julija - Inšpektorat RS za kmetijstvo je minuli petek in soboto opravil skupno 36 nadzorov glede izpolnjevanja pogojev pri prodaji kmetijskih pridelkov na tržnicah. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa je od spomladi do 10. julija izvedla 87 pregledov stojnic s svežim sadjem in zelenjavo. Oboji so ugotovili več kršitev.