V starem mestnem jedru Brežic se začenja tradicionalna mestna promenada

Brežice, 10. julija - V starem mestnem jedru Brežic se danes začenja tradicionalna Mestna promenada Brežice. V okviru prireditve se bodo vse do 19. julija vsak večer zvrstili vrsta glasbenih nastopov, športnih aktivnosti in animacij za otroke, obiskovalci pa bodo lahko na stojnicah uživali v dobri hrani in pijači.