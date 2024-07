Vreme: Danes bo sončno

Ljubljana, 10. julija - Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Soparno bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči lahko ponekod na severu nastane še kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 23, v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj Celzija.

V četrtek bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod na severu nadaljevale v noč na petek. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev.

Obeti: V petek bo sončno, vroče in soparno. V soboto bo sprva še dokaj sončno, popoldne in zvečer bodo nastale krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad Severnim morjem je ciklon z vremensko fronto, ki se od severozahoda bliža Alpam. Nad preostalo Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka. Z južnimi vetrovi k nam priteka vroč in dokaj nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Sončno in vroče bo. Popoldne bodo predvsem v Alpah ter ponekod v Kvarnerju nastale krajevne plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden, le sredi dneva in popoldne bo povečana toplotna obremenitev, ki se bo še stopnjevala. Občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.