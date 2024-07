Newyorške borze končale neenotno

New York, 9. julija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta dosegla nove rekordne vrednosti. Ameriška centralna banka Fed pa je medtem poročala poročala o skromnem napredku pri boju proti inflaciji pred objavo pomembnih podatkov o cenah v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.