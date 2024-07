Zaradi gozdnega požara v grškem Patrasu evakuirali bolnišnico in več naselij

Patras, 9. julija - Potem ko je v bližini grškega pristaniškega mesta Patras izbruhnil gozdni požar, so morale tamkajšnje oblasti danes evakuirati bolnišnico za otroke in več manjših naselij. Bolnike so premestili v druge bolnišnice v tretjem največjem grškem mestu. Požar je danes sicer že zajezilo okoli sto gasilcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.