Italijanka Paolini in Hrvatica Vekić v polfinalu Wimbledona

Wimbledon, 9. julija - Italijanka Jasmine Paolini in Hrvatica Donna Vekić se bosta pomerili v polfinalu turnirja veliki slam v Wimbledonu. Paolini je v drugem četrtfinalu po vsega 57 minutah nadigrala Emmo Navarro iz ZDA s 6:2 in 6:1. Vekić je v četrtfinalu izločila Novozelandko Lulu Sun, ki se je na glavni turnir prebila iz kvalifikacij, s 5:7, 6:4 in 6:1.