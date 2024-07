Dnevnik o koncu stavke na upravnih enotah (10. 7.)

Ljubljana, 9. julija - Miha Turk v komentarju Tresla se je uprava, rodil pa kompromis piše o koncu stavke na upravnih enotah. Avtor meni, da so bile stavkovne zahteve legitimne, a skromne. Dolge vrste in neobčutljivost za osebne okoliščine pa so po mnenju avtorja še utrdile stereotip, da se z državo frustrirani uradnik rad znese nad državljanom.