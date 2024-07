Mufti Porić ministru Feldi predstavil ugotovitve o obrokih brez svinjine v vzgojno-izobraževalnih ustanovah

Ljubljana, 9. julija - Mufti Nevzet Porić se je danes sestal z ministrom za vzgojo in izobraževanje Darjem Feldo in mu predstavil ugotovitve delovne skupine za zagotavljanje obrokov brez svinjine v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Porić se je zavzel za reševanje problematike, podrobnejše ugotovitve bodo predstavili jeseni, so sporočili z islamske skupnosti.