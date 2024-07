Vlada z novimi projekti dopolnila načrt razvojnih programov

Ljubljana, 9. julija - Vladni odbori so na današnji dopisni seji v načrt razvojnih programov 2024-2027 uvrstili več novih projektov, med drugim prenovo evropskega sistema varovanja meja, prenovo štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada ter sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti.