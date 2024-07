Dnevnik: simpatizer nacizma Purgar obsojen zaradi groženj in spodbujanja sovraštva

Ljubljana, 9. julija - Urban Purgar je bil na ljubljanskem okrajnem sodišču obsojen zaradi groženj zdaj ministrici za zunanje zadeve Tanji Fajon in aktivistu Jaši Jenullu, poroča Dnevnik. Obsodili so ga tudi zaradi javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Dobil je pogojno kazen enega leta in štirih mesecev zapora s preizkusno dobo petih let.