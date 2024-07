Slovenski rokometaši do 20 let od srede na domačem EP

Celje, 9. julija - Slovenski rokometaši do 20 let bodo od srede nastopali na 14. evropskem prvenstvu za to starostno kategorijo, ki bo potekalo v Laškem in Celju. Na njem bo prvič igralo 24 reprezentanc. Knežje mesto z okolico bo tako v zadnjih sedmih letih še šestič gostilo enega izmed največjih tekmovanj za mlajše starostne kategorije.