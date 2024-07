Umrl arhitekt in profesor urbanizma Fedja Košir

Ljubljana, 9. julija - V 85. letu je umrl arhitekt in upokojeni profesor na Fakulteti za arhitekturo Fedja Košir. Po navedbah Slovenske akademije znanosti in umetnosti, katere izredni član je bil od lani, je v 70. in 80. letih minulega stoletja na slovenskih in jugoslovanskih javnih natečajih za urbanistične in arhitekturne predloge prejel več kot 60 nagrad in odkupov.