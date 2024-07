Štajerski podjetniki znova opozorili na škodljive spremembe zakona o čezmejnem izvajanju storitev

Maribor, 9. julija - Na Štajerski gospodarski zbornici (ŠGZ) so danes znova opozorili na posledice spremenjenega zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Kot je povedal predsednik zbornice Albert Kekec, se podjetja v regiji zaradi sprememb soočajo z velikimi težavami, saj so te neposredno prizadele okoli 2500 podjetij, ki zaposlujejo med 35.000 in 40.000 delavcev.