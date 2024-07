Ljubljanska borza: SBI TOP rahlo navzdol

Ljubljana, 9. julija - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes končal 0,14 odstotka pod gladino in se znova spustil pod mejo 1600 točk, na 1598,97 točke. Skupni promet je dosegel 1,65 milijona evrov. Najprometnejše so bile delnice NLB, ki so k skupnemu prometu prispevale 753.758 evrov.