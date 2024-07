New York, 9. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli brez enotne smeri. Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta pred današnjim nastopom predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeroma Powlla v ameriškem kongresu dosegla nove rekorde, indeks Dow Jones pa izgublja.