Pozivi k odgovornemu nabiranju gozdnih sadežev

Ljubljana, 9. julija - Poletni meseci so tudi čas nabiranja gozdnih sadežev. V tem obdobju je še zlasti pogosto nabiranje borovnic in gob, pri čemer inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter kmetijsko ministrstvo pozivata k odgovornemu in trajnemu nabiranju sadežev. Ob tem so napovedali okrepljen nadzor nad upoštevanjem predpisov.