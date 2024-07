Izšla knjiga Špele Frlic s pravljicami z balkanskega območja in mladimi junakinjami

Ljubljana, 9. julija - Na Vodnikovi domačiji Center so opoldne predstavili knjigo ljudskih pripovedi Dekle, obljubljeno soncu, v kateri je pripovedovalka in pisateljica Špela Frlic zbrala ter priredila pravljice iz bosanskega, hrvaškega, makedonskega, slovenskega in srbskega izročila. Kot je povedala, je izbirala zlasti pravljice s protagonistkami oz. junakinjami.