V Brežicah prenavljajo Dom kulture

Brežice, 9. julija - V Brežicah se je te dni začela prenova tamkajšnjega kulturnega doma. Tega namerava občina temeljito prenoviti in delno tudi razširiti. Končanje del in pridobitev uporabnega dovoljenja sta načrtovana do konca leta. Celoten projekt bo stal 1,6 milijona evrov, so sporočili iz brežiške občine.