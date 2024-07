Pod drobnogledom financiranje predsedniške kampanje Marine Le Pen

Pariz, 9. julija - Francoski preiskovalci so pod drobnogled vzeli financiranje kampanje skrajno desne kandidatke Marine Le Pen na predsedniških volitvah leta 2022, je danes sporočilo pristojno tožilstvo. Preiskavo so sprožili pred tednom dni, osredotoča pa se zlasti na obtožbe poneverbe in goljufije.