Papež ob napadih na Kijev in Gazo pozval k ukrepom za prekinitev spopadov

Vatikan, 9. julija - Papež Frančišek je po torkovem napadu ruskih sil na otroško bolnišnico v Kijevu in napadu izraelske vojske na šolo v Gazi pozval h konkretnim ukrepom za konec spopadov v Ukrajini in Gazi. Novice o napadih je papež sprejel z veliko žalostjo in je pretresen zaradi zaostrovanja konfliktov, so danes sporočili iz tiskovnega urada Svetega sedeža.