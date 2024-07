Prevolnik Rupel obiskala bolnišnici Topolšica in Celje

Topolšica/Celje, 9. julija - Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je obiskala Bolnišnico Topolšica, kjer si je ogledala prostore, novo opremo in nov aparat za računalniško tomografijo (CT), pogovarjali pa so se tudi o nadaljnjih načrtih. Nato se je odpravila v Celje, kjer si bo v Splošni bolnišnici (SB) Celje med drugim ogledala nadomestno novogradnjo in heliport.