Občina Žalec opozarja na neodzivnost pristojnih glede deponije na območju poslovne cone Arnovski gozd

Žalec, 9. julija - Občina Žalec opozarja na neodzivnost pristojnih inšpekcijskih služb in ministrstva za naravne vire in prostor pri vprašanju rešitve situacije v zvezi z deponijo neznanega materiala na območju poslovne cone Arnovski gozd. Kot so pojasnili, so nastali položaj poskušali rešiti z lastniki zemljišč, ki pa se izgovarjajo, da gre za začasen ukrep.